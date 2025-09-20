A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PARMA
Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza o di Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia.
Si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A1, del tratto Valsamoggia-Modena nord, verso Milano, per attività di ispezione cavalcavia.