A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ORVIETO
Roma, 30 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Orvieto, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Attigliano;
in uscita per chi proviene da Firenze: Fabro.