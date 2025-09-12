A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ORTE

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre;

-dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 17 settembre.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Magliano Sabina;

in uscita da Firenze: Attigliano.