A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ORTE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ORTE
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Firenze, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 tonnellate, potranno entrare ad Attigliano, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Orvieto, in considerazione del divieto di circolazione sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo;
in uscita per chi proviene da Roma: Magliano Sabina.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.