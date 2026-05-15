A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ORTE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ORTE
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Roma: Magliano Sabina;
in uscita per chi proviene da Firenze, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 tonnellate, potranno uscire ad Attigliano, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, dovranno uscire ad Orvieto, in considerazione del divieto di transito, per tale categoria di veicoli, sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.