A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTE SAN SAVINO

Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Arezzo;

in uscita per chi proviene da Roma: Valdichiana.