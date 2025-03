A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MONTE SAN SAVINO

Roma, 29 marzo 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 aprile, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Arezzo;

in uscita per chi proviene da Roma: Valdichiana.