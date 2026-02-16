A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MODENA SUD
Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Valsamoggia;
in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Modena nord.