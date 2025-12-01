A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MODENA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.