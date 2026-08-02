A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MODENA NORD

Roma, 2 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.