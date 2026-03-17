A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MODENA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 17 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.