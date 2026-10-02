A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI LODI

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata e in uscita.

In alternativa utilizzare Casalpusterlengo o Melegnano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.