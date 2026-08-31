A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI LODI

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Melegnano;

in entrata verso Bologna: Casalpusterlengo;

in uscita per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Melegnano.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e uscire a Vizzolo Predabissi.