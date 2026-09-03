A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI LODI. R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN DONATO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI LODI. R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN DONATO
Roma, 3 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Poasco (R28), dalle 21:00 di venerdì 4 alle 5:00 di sabato 5 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1;
in entrata verso Bologna: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;
in entrata verso la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano: Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM;
in uscita per chi proviene da Bologna: anticipare l’uscita alla stazione di Melegnano.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, immettersi in A58 TEEM in direzione Agrate e uscire a Vizzolo Predabissi.
Sulla Complanare di Poasco (R28):
-sarà chiuso lo svincolo di San Donato, in entrata verso la A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.
In alternativa, entrare a San Donato, San Giuliano, Poasco o via Emilia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.