A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI INCISA REGGELLO

Roma, 2 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Firenze sud;

in uscita per chi proviene da Roma: Valdarno, al km 3356+800.