A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI INCISA REGGELLO
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello con le seguenti modalità:
-in entrata verso Roma.
In alternativa utilizzare la stazione di Valdarno;
-in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa utilizzare la stazione di Firenze sud.