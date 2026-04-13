A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI INCISA REGGELLO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI INCISA REGGELLO
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Firenze sud;
in uscita per chi proviene da Roma: Valdarno.