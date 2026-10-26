A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Napoli o Firenze, entrare in A24 Roma-Teramo alla stazione di Tivoli versi Roma e immettersi in A1 verso Napoli o in direzione Firenze;
in uscita per chi proviene da Napoli, immettersi in A24 Roma-Teramo verso Teramo e uscire a Tivoli;
in uscita per chi proviene da Firenze, proseguire in A1 verso Roma/Napoli, immettersi in A24 Roma-Teramo verso Teramo e uscire a Tivoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.