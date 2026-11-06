A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze e da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tivoli, sulla A24 Roma-Teramo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.