A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO

Roma, 1 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa, utilizzare la stazione di Tivoli, sulla A24 Roma-Teramo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.