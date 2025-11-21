A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FROSINONE

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Ceprano;

in uscita per chi proviene da Roma: Ferentino.