A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FROSINONE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FROSINONE
Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Ferentino;
in uscita per chi proviene da Napoli: Ceprano.