A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE SUD
Roma, 30 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze, Firenze Impruneta;
in uscita per chi proviene da Roma, Incisa Reggello.