A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 29 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna, Firenze Scandicci;
in uscita per chi proviene da Roma, Firenze sud.