A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici nelle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze sud, al km 300+900.