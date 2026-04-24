A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 aprile, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.