A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma 17 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita pe chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la seguente stazione:

in entrata verso Roma: Firenze sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci.