A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.