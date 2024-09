A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 13 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dell’impianto dell’elettrico delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze sud, al km 300+900.