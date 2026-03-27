A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci.