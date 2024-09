A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIORENZUOLA

D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA: ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 8 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla D21 Diramazione Fiorenzuola per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 settembre, sarà chiusa l’uscita di Fiorenzuola per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Piacenza sud.

Sulla D21 Diramazione Fiorenzuola:

-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 settembre, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A1 Milano-Napoli, per chi proviene dalla A4 Milano-Brescia.

In alternativa, proseguire in direzione Torino fino al nodo A1/A21 e interconnettersi con la A1 Milano-Napoli in direzione Bologna.