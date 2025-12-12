A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Fidenza;
in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Piacenza sud;
in entrata verso Brescia: Piacenza sud, per poi immettersi in A21 verso Brescia;
in uscita per chi proviene da Brescia: immettersi sula A1 verso Milano e seguire le indicazioni per A21 in direzione Brescia dalla Complanare di Piacenza sud.