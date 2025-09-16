A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIDENZA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIDENZA
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola, al km 74+000, o di Parma, al km 110+400.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola, al km 74+000, o di Parma, al km 110+400.