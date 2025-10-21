A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIDENZA

Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Fiorenzuola.