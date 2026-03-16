A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERENTINO

Roma, 16 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia “Strada Comunale della Mola” e lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiusa la stazione di Ferentino, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Anagni;

in uscita per chi proviene da Napoli: Frosinone.