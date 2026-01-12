A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FERENTINO
Roma, 12 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 gennaio, sarà chiusa la stazione di Ferentino, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Anagni;
in uscita per chi proviene da Napoli: Frosinone.