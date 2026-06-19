A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FABRO

Roma 19 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno, sarà completamente chiusa la stazione di Fabro in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare:

in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze: Chiusi;

in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto.

Inoltre, saranno chiuse le aree di servizio “Fabro ovest” e “Fabro est”, situate nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 18:00 di lunedì 22 giugno, fino alla riapertura delle stesse.