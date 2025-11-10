A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI COLLEFERRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI COLLEFERRO
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone, al km 586+900.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone, al km 586+900.