A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI COLLEFERRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI COLLEFERRO
Roma, 26 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Anagni o di Valmontone.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Anagni o di Valmontone.