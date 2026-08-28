A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME
Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 31 agosto alle 6:00 di martedì 1 settembre, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Roma: Fabro;
in uscita per chi proviene da Firenze: Valdichiana.