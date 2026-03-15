A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME
Roma, 15 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fabro, al km 427+800 o di Valdichiana, al km 385+400.