A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Fabro;

in uscita per chi proviene da Firenze: Valdichiana.