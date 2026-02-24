A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME

Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Roma: Fabro;

-in uscita per chi proviene da Firenze: Valdichiana.