A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di sabato 29 alle 6:00 di domenica 30 novembre, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in uscita per chi proviene da Napoli e da Roma.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Napoli: Caserta sud;
per chi proviene da Caserta: Caserta Centro;
per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere.