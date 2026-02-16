A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASERTA NORD

Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli e da Roma.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli: Caserta sud;

in uscita per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere.