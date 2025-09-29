A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPUA

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce e lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di martedì 30 settembre alle 6:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Capua, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Santa Maria Capua Vetere.