A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPUA

Roma, 5 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di domenica 8 alle 6:00 di lunedì 9 novembre, sarà chiusa la stazione di Capua, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Santa Maria Capua Vetere.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.