A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPUA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPUA
Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativ si consiglia:
in entrata verso Roma: Caianello;
in uscita per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere.