A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAPUA
Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 1 alle 6:00 di lunedì 2 febbraio, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Caianello;
in uscita per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere.