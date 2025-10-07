A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CALENZANO SESTO FIORENTINO

Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze nord o di Barberino di Mugello.